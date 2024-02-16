Петербургская семиклассница с матерью попали в реанимацию с тяжелым отравлением

В Петербурге семиклассница с матерью попали в реанимацию с тяжелым отравлением после празднования дня рождения школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, 14-летнего подростка и ее 51-летннюю мать госпитализировали с сильным отравлением после праздника, посвященного дню рождения девушки. Предположительно, причиной произошедшего стали некачественные продукты.

Медики оценивают состояние родственниц как тяжелое. Диагнозы матери и дочери похожи и вызывают у врачей много вопросов, сообщает «Mash на Мойке». Вещество, которое спровоцировало отравление, сейчас пытаются установить специалисты.

Ранее в Петербурге школьницу с сильным алкогольным отравлением забрали в больницу.