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Петербургская семиклассница с матерью попали в реанимацию с тяжелым отравлением

Mash: в Петербурге семиклассница с матерью попали в реанимацию с отравлением

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Петербурге семиклассница с матерью попали в реанимацию с тяжелым отравлением после празднования дня рождения школьницы. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, 14-летнего подростка и ее 51-летннюю мать госпитализировали с сильным отравлением после праздника, посвященного дню рождения девушки. Предположительно, причиной произошедшего стали некачественные продукты.

Медики оценивают состояние родственниц как тяжелое. Диагнозы матери и дочери похожи и вызывают у врачей много вопросов, сообщает «Mash на Мойке». Вещество, которое спровоцировало отравление, сейчас пытаются установить специалисты.

Ранее в Петербурге школьницу с сильным алкогольным отравлением забрали в больницу.

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