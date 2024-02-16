В Тюмени мигранты массово обратились к священнику после невыплаты зарплат на стройке

Рабочие на одной из строек Тюмени не дождались выплат от работодателя и обратились к священнику. Об этом сообщает URA.RU.

По словам иностранцев, они работали на объектах ООО «СК КОМЬЮНИТИ» с августа, при этом договор не заключали. Сначала компания платила им деньги, но позже начались задержки. Рабочие заявили, что организация должна им 2,5 миллиона рублей.

Иностранцы обратились за помощью к местному священнику. Он рассказал, что также работал на стройках раньше.

«В православии невыплата зарплаты работнику — это один из больших грехов. Эти люди остались без денег, обманутые. Без средств остались их семьи», – поделился мнением мужчина.

В ООО «СК КОМЬЮНИТИ» заявили, что их компания является субподрядчиком. По словам директора, рабочие не раз срывали сроки и приходили на место не вовремя. Это привело к штрафам со стороны заказчика.

«Они учитывались при расчете зарплаты для бригады, потому что убытки шли по их вине. Также минусовались расходы на их проживание. По итогу все, что я должен, я выплатил в декабре-январе в основном наличными. Не понимаю, откуда у них ко мне претензии», – сообщил бизнесмен.

По словам предпринимателя, на данный момент он должен выплатить еще 3,3 миллиона рублей штрафов.

Ранее в Самарской области мигрантам запретили работать в нескольких сферах.