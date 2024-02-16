Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Башкирии задержали студента колледжа, помогавшего украинским мошенникам

МВД: студента колледжа в Уфе заключили под стражу за помощь мошенникам с Украины

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Сотрудники правоохранительных органов Республики Башкортостан задержали студента одного из уфимских колледжей, помогавшего украинским мошенникам. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства внутренних дел РФ.

В заявлении отмечается, что под стражей оказался 19-летний молодой человек. Летом 2022 года он переехал в РФ с Украины, после чего поступил в местное учебное заведение.

«По предварительным данным, на родине у задержанного остались знакомые, которые работают в кол-центре телефонных аферистов. Они обзванивают жителей нашей страны и выманивают у них деньги под разными предлогами», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что студент также решил принять участие в незаконной деятельности. По данным МВД РФ, в обязанности молодого человека входил поиск людей, которые готовы были предоставить злоумышленнику свои банковские счета для перевода похищенных у российских граждан сбережений. При этом владельцы счетов получали за это «небольшой процент» от прибыли.

Также правоохранители выяснили, что задержанный вовлек в мошенническую схему нескольких своих знакомых и других студентов колледжа.

В результате в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело, в рамках которого его заключили под стражу. Одному из установленных сообщников злоумышленника — студенту того же колледжа — выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее житель Сыктывкара стал фигурантом уголовного дела по подозрению в государственной измене и попытке вступить в ряды украинских войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами