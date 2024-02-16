В Башкирии задержали студента колледжа, помогавшего украинским мошенникам

Сотрудники правоохранительных органов Республики Башкортостан задержали студента одного из уфимских колледжей, помогавшего украинским мошенникам. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства внутренних дел РФ.

В заявлении отмечается, что под стражей оказался 19-летний молодой человек. Летом 2022 года он переехал в РФ с Украины, после чего поступил в местное учебное заведение.

«По предварительным данным, на родине у задержанного остались знакомые, которые работают в кол-центре телефонных аферистов. Они обзванивают жителей нашей страны и выманивают у них деньги под разными предлогами», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что студент также решил принять участие в незаконной деятельности. По данным МВД РФ, в обязанности молодого человека входил поиск людей, которые готовы были предоставить злоумышленнику свои банковские счета для перевода похищенных у российских граждан сбережений. При этом владельцы счетов получали за это «небольшой процент» от прибыли.

Также правоохранители выяснили, что задержанный вовлек в мошенническую схему нескольких своих знакомых и других студентов колледжа.

В результате в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело, в рамках которого его заключили под стражу. Одному из установленных сообщников злоумышленника — студенту того же колледжа — выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее житель Сыктывкара стал фигурантом уголовного дела по подозрению в государственной измене и попытке вступить в ряды украинских войск.