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Парикмахер рассказала, какие стрижки будут в моде в 2024 году

Парикмахер Левина: стрижки слоями остаются в моде в 2024 году

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Depositphotos

В 2024 году по-прежнему популярными остаются стрижки слоями, пикси и боб. Об этом «Москве 24» рассказала парикмахер, стилист Лилия Левина.

«В тренде однозначно держатся и не сдают позиции градуированные стрижки, стрижки в слоях, например шегги и маллет. Точно так же из моды не уходят все виды боба. Кроме того, в тренде пикси – очень короткие женские стрижки. Лидером здесь до сих пор являются варианты с несведенными зонами», — сообщила эксперт.

Она уточнила, что в случае стрижки с несведенными зонами парикмахер оставляет коротким, почти выбритым затылок, виски при таком варианте идут вместе с достаточно длинной макушкой. Левина добавила, что прямой срез и волосы одной длины уже вышли из моды.

Парикмахер-колорист Каролина Акульшина до этого перечислили распространенные причины желтизны седых волос. По ее словам, появление желтизны может быть связано с курением, приемом лекарственных средств, длительным воздействием ультрафиолетового излучения, а также мытьем головы недостаточно очищенной водой. Вместо этого надо регулярно носить головные уборы на солнце и фильтровать воду.

Ранее сообщалось, что парикмахер отрезала клиенту часть уха во время стрижки.

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