Американского педагога уволили из школы из-за фотографий в OnlyFans

Учитель из американского города Тусон лишилась работы из-за публикации фотографий сексуального характера на платформе OnlyFans. Об этом сообщает телеканал KVOA.

Нкечи Диалло была педагогом дополнительного образования и обучала детей после уроков. Администрация школы выяснила, что на платформе OnlyFans есть управляемая ею страничка с откровенными фотографиями. После этого ее уволили за неэтичное поведение.

«Мы узнали о публикациях мисс Нкечи Диалло в социальных сетях Only Fans только вчера днем. Ее публикации противоречат политике «Использование социальных сетей сотрудниками округа» и нашей политике этичного поведения персонала. Она больше не работает в школьном округе Каталина Футхиллс», — сообщила телеканалу директор округа по работе с выпускниками и связям с общественностью Джули Фарбарик.

KVOA отмечает, что раньше Нкечи Диалло звали Рэйчел Долезал. Она была видным борцом за гражданские права и профессором африканистики в штате Вашингтон, но затем попала в скандал из-за обвинений в том, что притворялась чернокожей ради личной выгоды. На фоне негативной реакции ей тогда пришлось уйти в отставку.

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