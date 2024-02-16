Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В пятницу, 16 февраля, в Москве будет облачная погода, снег и -7°C. Такой прогноз опубликовали синоптики Росгидрометцентра.

Согласно метеоданным, дневная температура воздуха в столице будет варьироваться от -5 до -7°C. Будет снег, местами сильный, дороги покроет гололедица. Ожидается юго-восточный ветер скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление и днем, и ночью будет ровным — 760 мм ртутного столба.

В ночь на субботу, 17 февраля, столбики термометров опустятся до -9...-11°C, снег и гололедица сохранятся.

Перед этим научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал зиму 2024 года в России ненормальной из-за того, что снежные осадки бьют этой зимой все мыслимые рекорды.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Россию пришли аномальные холода, на большей части страны температура воздуха опустилась ниже нормы.

Ранее стало известно, верят ли россияне в существование климатического оружия.