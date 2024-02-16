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Пассажирку самолета сняли с рейса за частые походы в туалет

Канадская авиакомпания сняла пассажирку с рейса за частые походы в туалет

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Depositphotos

Пассажирка была отстранена от полета из-за частых посещений туалета. Об инциденте написало издание People.

История произошла на борту самолета авиакомпании WestJet — бюджетной авиакомпания Канады, второму по величине авиационному перевозчику страны. По словам женщины, из-за проблем с желудком она несколько раз посещала туалет перед вылетом. Бортпроводники заметили это и попросили ее покинуть салон.

Пассажирка пожаловалась в разговоре с журналистами, что ей не было предложено никакой альтернативы, такой как отель или другой рейс. Кроме того, она случайно оставила деньги в самолете, что лишило ее возможности покинуть аэропорт. Она обратилась к авиакомпании с просьбой оплатить такси до отеля, но ей отказали. В итоге женщина расплакалась и поделилась своей историей в социальных сетях.

После этого WestJet согласилась помочь и перебронировала ее на другой рейс.

До этого пассажиров самолета засыпало живыми опарышами во время полета. Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Delta Airlines, во время полета из Нидерландов в США, на пассажиров с полок для ручной клади посыпались опарыши.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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