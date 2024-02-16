Парламент Греции проголосовал за закон об однополых браках

Греческий парламент принял закон о заключении однополых браков, сообщил председатель заседания. Об этом пишет РИА Новости.

«В голосовании приняли участие 254 депутата. За принятие закона проголосовали 176 депутатов, против — 76, воздержались 2 депутата. Закон принят», — заявил председатель.

Обсуждение закона и голосование были транслированы на парламентском телеканале в прямом эфире. Голосование было поименным и проходило после двух дней обсуждения.

В парламенте всего 300 депутатов. Поддержку закону оказали правящая партия «Новая демократия», оппозиционные СИРИЗА — Прогрессивный альянс, ПАСОК, «Новые левые» и «Курс свободы» экс-спикера парламента Зои Константопулу. Против выступили Коммунистическая партия Греции (КПГ), правые партии «Греческое решение» и «Ники» («Победа»), а также ультраправая партия «Спартиаты».

Не все члены правящей партии «Новая демократия» поддержали законопроект, большинство несогласных не участвовали в голосовании.

До этого Русская Православная церковь объявила о том, что поддерживает позицию Элладской Православной церкви против легализации однополых браков.

Ранее в РПЦ призвали не смягчать законодательство в сфере суррогатного материнства.