Пассажир разгромил туалет самолета и напал на бортпроводника

Пассажир самолета, летевшего из Таиланда в Великобританию, разгромил туалет и ударил бортпроводницу. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Thai Airways, после нескольких часов полета британский турист устроил погром в туалете. Бортпроводники попросили пассажира сесть на свое место, в ответ агрессивный мужчина ударил стюардессу по лицу.

Дебошира удалось связать ремнями безопасности, остаток полета он провел в хвосте самолета. По прибытии в Великобританию мужчина был арестован. Известно, что 35-летний англичанин доставлен для разбирательств в отдел полиции, избитая стюардесса госпитализирована.

Ранее летевший из Петербурга в Душанбе самолет прервал полет из-за буйного пассажира на борту.