В Московской области закупят новые рентген-аппараты

В медицинские организации Подмосковья в 2024 году поступит более 20 новых ренгтен-аппаратов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, за 3 года в больницы Московской области поступило 33 рентген-аппарата типа С-дуга.

Она добавила, что на закупку 21 рентген-аппарата в Подмосковье потратят более 270 млн рублей.

Стригункова отметила, что новые рентген-аппараты закупят по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал изменения в принципах работы здравоохранения.