Грабители приковали россиянина к батарее и похитили у него 11 млн. рублей

В Воронежской области неизвестные злоумышленники ворвались в дом бизнесмена и похитили крупную сумму денег. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в селе Хохол 14 февраля, предпринимателя обнаружила в доме его жена, мужчина был прикован наручниками к батарее. Семья обратилась в полицию, как рассказал пострадавший, двое неизвестных в балаклавах проникли в дом.

Угрожая бизнесмену расправой, злоумышленники похитили 11 млн рублей, 43 тысячи евро и ювелирные изделия, нападавшие скрылись в неизвестном направлении на машине потерпевшего.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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