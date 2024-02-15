В Белгороде погиб четырехмесячный ребенок

В Белгороде четырехмесячный младенец погиб в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, в момент, когда по городу был нанесен удар, семья с ребенком в коляске гуляла на территории местной школы. В малыша попал осколок снаряда.

Что произошло с родителями ребенка, не сообщается.

Утром 15 февраля ВСУ ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находился продуктовый магазин «Магнит» и аптека. По последним данным, пострадали как минимум 18 человек.

Министерство обороны России сообщало, что около 12:30 мск система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Ранее момент прилета снаряда в здание магазина в Белгороде попал на видео.