В Белгороде отменили воздушную тревогу. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

«Внимание! Город Белгород, Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Утром 15 февраля вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. По данным Минобороны РФ, сегодня средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью. Уточняется, что ВСУ пытались атаковать город при помощи РСЗО RM-70 «Вампир».

Сильные повреждения получило здание торгового центра на улице Плеханова. Кроме того, выявлены разрушения в семи частных домах: выбиты окна, повреждены крыши и забор. В пяти многоэтажках в нескольких квартирах выбило окна, около пяти автомобилей повредило осколками. Повреждения также зафиксировали в магазине на территории одного из промышленных предприятий. Известно о 18 пострадавших и пяти летальных случаях.

В МИД РФ назвали обстрел терактом и пообещали вынести его на обсуждение Совета безопасности ООН.

Ранее очевидцы показали момент прилета украинского снаряда в здание магазина в Белгороде.