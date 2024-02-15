Полуголый россиянин вылез из окна, напал на прохожих и залез обратно

В Башкирии раздетый мужчина вылез из окна на втором этаже, напал на прохожих и залез обратно. Об этом сообщает Telegram-канал UTV.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 7 февраля возле дома на улице Гоголя. По словам жителей, неадекватный мужчина вылез из окна на втором этаже, спустился вниз и подрался там с двумя мужчинами. Позже россиянин залез обратно.

Когда на место прибыли сотрудники полиции мужчина оказал им сопротивление при задержании. Сообщается, что дебоширом оказался ранее судимый местный житель. На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство и передали медикам в связи с тем, что россиянин находился в неадекватном состоянии.

Ранее в Тульской области пьяный мужчина заполз в аптеку, разделся и уснул.