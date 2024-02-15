Названы льготы, которые положены воинам-афганцам

Ветераны боевых действий в Афганистане могут претендовать на ряд льгот, в том числе, медицинских. Об этом в День 35-летия вывода советских войск из Афганистана сообщает «Парламентская газета».

Так, участники боевых действий в Афганистане могут продолжать обслуживаться в ведомственных медицинских учреждениях, где они лечились, будучи на военной службе, претендовать на обслуживание в медорганизациях без очереди, бесплатное протезирование (кроме зубного), обеспечение лекарствами, получать путевки в санаторий сроком на 18 дней (при наличии заболеваний) и компенсировать затраты на дорогу до него и обратно. Помимо этого, ветераны могут получать повышенную пенсию и ежемесячную выплату, которую индексируют раз в год.

При трудоустройстве ветерана-афганца должны обучить профессии, предоставлять ежегодный отпуск в выбранный месяц, давать дополнительный отпуск за свой счет на срок до 35 дней в году. Их также могут обеспечить жильем и предоставить компенсацию в размере 50% за наем, содержание жилого помещения и взноса на капремонт.

По официальным данным, за 10 лет войны в Афганистане на территории этой страны прошли военную службу более 600 тысяч советских военнослужащих. Ветераны-афганцы до этого рассказали «Газете.Ru» о том, как они выполняли «интернациональный долг» и как смогли оправиться после ада войны.

Ранее депутаты внесли проект о предоставлении ветеранам СВО права на бесплатную парковку.