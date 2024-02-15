Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Врач предупредил об опасности курения и употребления алкоголя при беременности

Врач Киргизов: курение и алкоголь при беременности могут вызвать рак у ребенка

close
100%
Depositphotos

Курение и спиртное во время беременности могут вызвать рак у ребенка. Об этом в интервью РИАМО предупредил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ Кирилл Киргизов.

«Кроме того, риск злокачественных новообразований у детей повышают врожденные аномалии развития. Но риск этот реализуется, как правило, на первом году жизни», — продолжил врач.

Он добавил, что к возможным рискам также приводят употребление мочегонных препаратов и потенциально онкогенные вирусы, такие как вирус папилломы человека (ВПЧ).

Врач-онколог Юлия Шубина до этого перечислила несколько видов онкологии, которые могут передаваться детям от родителей. Среди них, по ее словам, рак молочной железы, яичников, медуллярный рак и некоторые виды рака толстого кишечника.

В качестве профилактики врач рекомендовала сдать анализ на генетический риск развития рака яичников и молочной железы тем женщинам, чьи мамы или бабушки болели вышеуказанными видами онкологии.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о достижениях в онкологии за пять лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами