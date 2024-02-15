Врач предупредил об опасности курения и употребления алкоголя при беременности

Курение и спиртное во время беременности могут вызвать рак у ребенка. Об этом в интервью РИАМО предупредил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ Кирилл Киргизов.

«Кроме того, риск злокачественных новообразований у детей повышают врожденные аномалии развития. Но риск этот реализуется, как правило, на первом году жизни», — продолжил врач.

Он добавил, что к возможным рискам также приводят употребление мочегонных препаратов и потенциально онкогенные вирусы, такие как вирус папилломы человека (ВПЧ).

Врач-онколог Юлия Шубина до этого перечислила несколько видов онкологии, которые могут передаваться детям от родителей. Среди них, по ее словам, рак молочной железы, яичников, медуллярный рак и некоторые виды рака толстого кишечника.

В качестве профилактики врач рекомендовала сдать анализ на генетический риск развития рака яичников и молочной железы тем женщинам, чьи мамы или бабушки болели вышеуказанными видами онкологии.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о достижениях в онкологии за пять лет.