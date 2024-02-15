Учительницу начальных классов уволили после того, как в школе нашли ее аккаунт на OnlyFans

В США учительницу начальных классов уволили после того, как в школе обнаружили ее аккаунт на платформе OnlyFans, пишет LADBible.

По данным СМИ, уволенную учительницу зовут Рэйчел Долезал, она работала в учреждении с августа 2023 года. Директор школы рассказала, что не подозревала о том, что сотрудница продает в соцсетях свои обнаженные фотографии и видео.

«Она больше не работает», — прокомментировала женщина.

Сообщается, что на странице Рэйчел на OnlyFans опубликовано более 600 постов с откровенной тематикой, за которые она заработала более $1000. Сама американка заявила, что таким образом хотела найти подработку.

Ранее в США матери запретили приезжать в школу к детям на автомобиле из-за рекламы OnlyFans на стекле. Теперь женщина хочет перевести своих детей в частный колледж, потому что не собирается убирать рекламу.