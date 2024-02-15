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Стало известно о погибших и пострадавших в результате удара по Белгороду

Shot: четыре человека погибли, еще десять пострадали при ударе по Белгороду

Четыре человека погибли, еще десять пострадали в результате ракетного удара по Белгороду. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Shot, один из сбитых реактивных снарядов упал у торгового центра на улице Плеханова.

«Все четверо погибших: двое мужчин и две женщины, — были внутри торгового центра», — говорится в публикации.

Из десяти пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии.

Telegram-канал 112 сообщает о семи пострадавших.

СМИ сообщают, что торговый центр получил сильные повреждения в результате ракетной атаки по Белгороду.

Кроме того, Shot сообщает, что один из обломков ракеты упал на стадионе, в результате этого пострадал мужчина около 45 лет, на месте работает скорая.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородской области запущена сирена ракетной опасности.

14 февраля сирену ракетной опасности запускали в Белгороде, Белгородском районе, а также в городе Валуйки.

Ранее игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстрелянном ВСУ Белгороде.

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