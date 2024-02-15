Стало известно о погибших и пострадавших в результате удара по Белгороду

Четыре человека погибли, еще десять пострадали в результате ракетного удара по Белгороду. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным Shot, один из сбитых реактивных снарядов упал у торгового центра на улице Плеханова.
«Все четверо погибших: двое мужчин и две женщины, — были внутри торгового центра», — говорится в публикации.
Из десяти пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии.
Telegram-канал 112 сообщает о семи пострадавших.
СМИ сообщают, что торговый центр получил сильные повреждения в результате ракетной атаки по Белгороду.
Кроме того, Shot сообщает, что один из обломков ракеты упал на стадионе, в результате этого пострадал мужчина около 45 лет, на месте работает скорая.
Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородской области запущена сирена ракетной опасности.
14 февраля сирену ракетной опасности запускали в Белгороде, Белгородском районе, а также в городе Валуйки.
Ранее игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстрелянном ВСУ Белгороде.