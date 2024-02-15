В Белгороде и Белгородской области объявлена воздушная тревога

В Белгороде и Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

14 февраля сирену ракетной опасности запускали в Белгороде, Белгородском районе, а также в городе Валуйки.

Отмечалось, что распространение огня удалось остановить на месте пожара на нефтебазе в Курской области, который произошел в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины.

15 февраля в Киеве и Киевской области прозвучали взрывы, сработали средства противовоздушной обороны.

8 февраля Гладков сообщил, что поезд с направлением Белгород — Санкт-Петербург временно остановлен после обстрела Вооруженными силами Украины Белгородской области.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал США давать Украине кредиты вместо безвозмездной помощи.