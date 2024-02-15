Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Белгороде и Белгородской области объявлена воздушная тревога

Гладков: в Белгороде и Белгородской области запущена сирена ракетной опасности

close
100%
Антон Вергун/РИА Новости

В Белгороде и Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

14 февраля сирену ракетной опасности запускали в Белгороде, Белгородском районе, а также в городе Валуйки.

Отмечалось, что распространение огня удалось остановить на месте пожара на нефтебазе в Курской области, который произошел в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины.

15 февраля в Киеве и Киевской области прозвучали взрывы, сработали средства противовоздушной обороны.

8 февраля Гладков сообщил, что поезд с направлением Белгород — Санкт-Петербург временно остановлен после обстрела Вооруженными силами Украины Белгородской области.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал США давать Украине кредиты вместо безвозмездной помощи.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами