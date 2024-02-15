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В Москве из-за снегопада образовались восьмибалльные пробки

Снегопад спровоцировал образование восьмибалльных пробок на дорогах в Москве

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Depositphotos

Многочисленные пробки «сковали» Москву из-за ухудшения погодных условий. Интенсивность заторов на дорогах в городе по состоянию на 12:20 мск оценивается в восемь баллов, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В настоящее время особенно интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе Автозаводской улицы. Кроме того, длинные пробки образовались на Волгоградском проспекте и на Ярославском шоссе — в обоих случаях речь идет о полосах по направлению в центр.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы рекомендовал жителям и гостям Москвы отказаться от поездок на личных автомобилях. В официальном Telegram-канале ведомства уточняется, что пока гражданам лучше воспользоваться общественным транспортом для передвижения по городу.

Утром 15 февраля научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Москве ожидается сильный снегопад. По прогнозам синоптиков, снег будет идти целый день.

Как сказал специалист, в столице страны выпадет минимум 20% от нормы осадков. В связи с этим он предупредил жителей об увеличении высоты сугробов до 0,5 метра и больше.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево из-за непогоды задержали пассажирские рейсы.

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