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В СБУ заявили о задержании украинца, планировавшего передать секретные данные РФ

СБУ: в Николаеве задержан мужчина по подозрению в попытке передать данные России

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РИА «Новости»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали гражданина страны, которого подозревают в намерении передать секретные материалы РФ и Ирану. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СБУ.

В заявлении отмечается, что под стражей оказался работник стратегического предприятия «Укроборонпром». По данным службы, мужчина тайно копировал техническую документацию по секретным разработкам для ее дальнейшей передачи Москве и Тегерану.

«В Николаеве <...> задержан инженер-конструктор <...>. Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который использовался для копирования секретных документов и коммуникации с представителями зарубежных спецслужб», — говорится в публикации.

Украинские правоохранительные органы предъявили гражданину обвинения в государственной измене. В связи с этим ему грозит пожизненное лишение свободы, уточняется в сообщении.

Также в СБУ добавили, что в данный момент расследование продолжается. В частности, сотрудники службы намерены установить всех причастных к плану по передаче секретных материалов.

Ранее ФСБ РФ предотвратила подрыв у газораспределительной станции в Ленинградской области, спланированный украинскими спецслужбами.

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