Учителя из Екатеринбурга обвинили в домогательствах водителя и отстранили от работы

Учителя иностранных языков из Екатеринбурга обвинили в домогательствах водителя. Об этом сообщает Е1.

На видео с места инцидента заметно, что педагог общается с владельцем машины и говорит, что они оба «получат удовольствие и кайфанут». После этого он подтверждает, что хотел бы провести время с водителем. Затем учитель пытается сесть в автомобиль, но мужчина за рулем не позволяет ему это сделать.

После того, как видео распространилось в соцсетях, увидевшие его родители обратились к директору школы №85, где работал молодой человек. По словам главы администрации учреждения, учитель отстранен от работы.

По словам самого педагога, слова вырваны из контекста. Он заявил в полицию на автора видео и планирует обратиться в суд. Мужчина также добавил, что его отстранили только на время служебной проверки.

Ранее в Дагестане девятиклассница пожаловалась на домогательства замдиректора школы.