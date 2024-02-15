Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Учителя из Екатеринбурга обвинили в домогательствах водителя и отстранили от работы

В Екатеринбурге учителя отстранили после видео с домогательствами водителя

close
100%
Depositphotos

Учителя иностранных языков из Екатеринбурга обвинили в домогательствах водителя. Об этом сообщает Е1.

На видео с места инцидента заметно, что педагог общается с владельцем машины и говорит, что они оба «получат удовольствие и кайфанут». После этого он подтверждает, что хотел бы провести время с водителем. Затем учитель пытается сесть в автомобиль, но мужчина за рулем не позволяет ему это сделать.

После того, как видео распространилось в соцсетях, увидевшие его родители обратились к директору школы №85, где работал молодой человек. По словам главы администрации учреждения, учитель отстранен от работы.

По словам самого педагога, слова вырваны из контекста. Он заявил в полицию на автора видео и планирует обратиться в суд. Мужчина также добавил, что его отстранили только на время служебной проверки.

Ранее в Дагестане девятиклассница пожаловалась на домогательства замдиректора школы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами