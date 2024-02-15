Россияне ответили, как они отреагируют на отмену лимита беспошлинных покупок из-за рубежа

Более трети (34%) россиян делают покупки в заграничных интернет-магазинах, поэтому для них будет ощутимо возможное сокращение или отмена лимита беспошлинных покупок из-за рубежа, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 2,7 тыс. человек.

16% респондентов отметили, что в этом случае им придется серьезно сократить покупки. Они уточнили, что обычно таким способом они покупали за границей недорогие товары, аналоги которых в России стоят дороже. Еще 12% отметили, что им придется полностью отказаться от покупки товаров за границей, потому что они не готовы платить пошлину за каждую вещь.

При этом 6% участников опроса выразили уверенность, что даже после отмены беспошлинных лимитов многие заграничные товары все равно будут стоить дешевле. В связи с этим они думают, что им не придется отказываться от покупок в зарубежных онлайн-магазинах.

При этом 66% россиян заявили, что и сейчас не делают никаких покупок за рубежом.

«Я китайское ничего не заказываю. Очень уж долго ждать, лучше переплачу и сразу получу все необходимое», — поделился респондент.

13 февраля сообщалось, что в России обсудили вопрос о снижении лимита беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых в зарубежных интернет-магазинах. В частности, рассматривались различные варианты изменения действующей нормы. Среди предложений прозвучали следующие: сохранение порога в €1000, как сейчас; снижение до €500 или €200; полная отмена лимита с последующим введением пошлины.

Ранее в России рассмотрели возможность связки пошлин с мировыми ценами.