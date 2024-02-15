Курский губернатор показал кадры пожара на нефтебазе после атаки дрона ВСУ

Распространение огня удалось остановить на месте пожара на нефтебазе в Курской области, который произошел в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Курской области и аварийно-спасательной службы комитета региональной безопасности. В ликвидации огня задействованы пожарные поезда, а также 165 человек и 35 единиц техники.

В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в ночь на 15 февраля в Курском районе Курской области произошло возгорание на нефтебазе. Как сообщал Старовойт, никто не пострадал. Спасателям удалось локализовать возгорание резервуара объемом 400 куб. м. Продолжается работа против распространения пламени еще двух резервуаров объемом 1 тыс. и 400 куб. м.

А 13 февраля ВСУ обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе Курской области. В населенном пункте зафиксировали шесть прилетов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.