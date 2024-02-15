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Психотерапевт назвал тревожные сигналы опасных проявлений депрессии

Психотерапевт Ковпак: определенные слова указывают на опасные фазы депрессии

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Депрессию может диагностировать только врач, однако по определенным признакам можно определить, что пора обращаться за помощью. У этого заболевания есть четко очерченные симптомы. Среди них – эмоциональное снижение, подавленное мыслительное состояние и общая подавленность, рассказал врач-психотерапевт, к.м.н., автор курсов для Московского института психоанализа Дмитрий Ковпак. Определенные фразы и слова должны особенно насторожить, отметил он в беседе с НСН.

Опасными проявлениями депрессивных расстройств являются суицидальные тенденции в мышлении. Здесь нужно обращать внимание на высказывания, противоречащие стремлению к жизни. К примеру, фразы о том, что жизнь надоела, или человек хочет заснуть и не проснуться – должны вызвать настороженность.

«Это не просто демонстративное поведение, это проявление внутреннего напряжения. Даже за такими внешне-надуманными демонстрациями может стоять внутреннее состояние, которое приведет к попыткам суицида. Лучше вовремя обратить на это внимание, чем потом жалеть», — предупредил Ковпак.

Он также призвал обращать внимание на подростков, так как они особенно уязвимы в момент гормональной перестройки, тем более, если в школе сталкиваются с буллингом, неразделенной любовью и так далее.

В целом в России уровень психических расстройств стабильный, особенно в отношении заболеваний, связанных с наследственностью, отметил в заключение Ковпак.

Ученые ранее перечислили привычки, снижающие риск развития депрессии.

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