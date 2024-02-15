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Российские врачи прооперировали во время родов женщину с 40 опухолями

В Ростове хирурги удалили беременной женщине 40 опухолей

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Pixabay

В Ростове-на-Дону женщине провели операцию по удалению опухолей во время родов. Об этом сообщает Минздрав региона.

Во время беременности у пациентки обнаружили большое количество новообразований на матке разного размера.

«Такие опухоли могут давать серьезные осложнения беременности — ее необходимо вынашивать под неусыпным контролем акушеров-гинекологов», — сообщили в ведомстве.

Во время родов россиянке сделали кесарево сечение, и после того, как родилась девочка, специалисты удалили 40 миоматозных узлов.

При этом благодаря врачам в будущем женщина сможет забеременеть снова без каких-либо рисков.

Ранее в Дагестане врачи удалили женщине опухоль диаметром 25 сантиметров.

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