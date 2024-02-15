На выставке «Россия» оценили изменения системы среднего профобразования

Система среднего профессионального образования меняется, трансформируется под запросы экономики и те вызовы, которые стоят перед Россией. Об этом на панельной дискуссии «Синхронизация профобразования с запросами рынка: возможности частного образования», которая прошла в рамках Форума негосударственного образования на выставке «Россия», заявила замдиректора Департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения России Маргарита Скворцова.

Она считает логичным, что система среднего профессионального образования быстро и гибко отреагировала на все происходящие процессы, в том числе демографического характера.

«В рамках этой работы запущен федеральный проект «Профессионалитет». Те механизмы и принципы, которые в него заложены, применимы безотносительно получения федеральной поддержки. Примером тому являются 20 образовательных кластеров, которые были созданы в 2023 году в инициативном порядке», — подчеркнула Скворцова.

В свою очередь, советник министра просвещения России, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России Наталья Золотарева представила результаты исследования, проведенного в рамках деятельности Союза директоров средних специальных учебных заведений России.

«Если говорить о длительности существования колледжей, то значительная их часть — около 40% — создана в последние 25 лет. Именно это время связано с созданием негосударственных образовательных организаций. Как правило, колледжи не имеют филиалов, но 35% все же обладают представительствами в других регионах. Если же говорить про трудоустройство — более половины колледжей имеют как минимум 70% трудоустроившихся выпускников», — отметила она.

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева затронула тему регулирования процесса взаимодействия вузов, работодателей и студентов.

«Мы сейчас видим, как ряд вузов пускает в образовательный процесс предпринимателей и компании, дав им разрешение открыть аудитории и базовые кафедры. Студенты этих вузов получают возможность прикоснуться к производственному процессу, работе небольших бизнесов и так далее. Благодаря этому студенты получают практический опыт в профессии, которую они выбрали. Сам же работодатель получает возможность влиять на образовательную программу», — сказала Горячева.