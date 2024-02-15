Гидрометцентр предупредил москвичей о полуметровых сугробах

В Москве интенсивный снегопад прогнозируется в течение всего сегодняшнего дня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Выпадет минимум 20% от нормы осадков, а сугробы к утру превысят полуметровую высоту, отметил он в беседе с RT.

За последний час в Москве выпало 2 мм снега – это довольно много, отметил синоптик.

«Интенсивный снег прогнозируется в течение всего сегодняшнего дня и количество осадков — около 10 мм. Это минимум 20% от нормы. Уже высота снега повысилась на 4 см. Высота сугробов достигла 54 см. К завтрашнему утру сугробы в 60 см в Москве вероятны», — предупредил Вильфанд.

Сильный снегопад связан с редким сочетанием барических зон, добавил синоптик. По его словам, к центру европейской части России движется хорошо выраженный циклон, а к востоку — антициклон.

«Получилось редкое сочетание: высокое давление, низкая температура и интенсивный снег. Вот это связано именно с фронтальным разделом. Причем порывы ветра до 11 м/с», — добавил Вильфанд.

Напомним, в Московском метеобюро согласны, что сочетание снегопадов и аномальных морозов в Москве – это редкое явление. По прогнозу, продолжаться интенсивный снегопад вместе с морозной погодой будет до конца четверга.

Ранее стало известно, что порядка трети россиян злятся на коммунальщиков за несвоевременную уборку снега.