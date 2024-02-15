Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о состоянии екатеринбурженки, выпавшей из окна 20-го этажа

В Екатеринбурге женщина, выпавшая с 20-го этажа, находится в тяжелом состоянии

close
100%
Freepik

Врачи Екатеринбурга поделились подробностями о состоянии женщины, которая выпала из окна 20-го этажа. Об этом сообщает Е1.

Медики оценивают состояние 26-летней пациентки как тяжелое. Россиянке быстро назначили и повели операцию, детали о вмешательстве не сообщаются.
На данный момент женщине оказывают всю необходимую помощь.

Инцидент произошел накануне, в ЖК «Янтарная долина». Там заметили россиянку, которая выпала из окна многоэтажки, но выжила. По словам очевидцев, пострадавшая упала в сугробы около дома.

На месте работали сотрудники МВД. После запроса журналистов полиция и Следственный комитет ситуацию не прокомментировали.

Ранее в Ярославской области двухлетний мальчик выпал с восьмого этажа, пока мать пила с подругой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами