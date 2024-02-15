Стали известны подробности о состоянии екатеринбурженки, выпавшей из окна 20-го этажа

Врачи Екатеринбурга поделились подробностями о состоянии женщины, которая выпала из окна 20-го этажа. Об этом сообщает Е1.

Медики оценивают состояние 26-летней пациентки как тяжелое. Россиянке быстро назначили и повели операцию, детали о вмешательстве не сообщаются.

На данный момент женщине оказывают всю необходимую помощь.

Инцидент произошел накануне, в ЖК «Янтарная долина». Там заметили россиянку, которая выпала из окна многоэтажки, но выжила. По словам очевидцев, пострадавшая упала в сугробы около дома.

На месте работали сотрудники МВД. После запроса журналистов полиция и Следственный комитет ситуацию не прокомментировали.

Ранее в Ярославской области двухлетний мальчик выпал с восьмого этажа, пока мать пила с подругой.