В Полтавской области загорелось складское помещение

Пожар произошел на территории одного из складов, расположенных в Миргородском районе Полтавской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военной администрации региона Филипп Пронин.

Он пояснил, что возгорание в складских помещениях началось в результате взрыва. По словам руководителя местной администрации, огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

«Есть попадание в складском помещении в Миргородском районе. Это привело к пожару», — подчеркнул Пронин.

Утром 15 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены сработали в 4:32 мск, при этом особый режим продолжал действовать до 7:07 мск.

Позже в трех украинских регионах вновь объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны, о возможной опасности предупредили жителей Харьковской и Днепропетровской областей. Кроме того, в «красной» зоне оказалась Полтавская область.

В тот же день глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров заявил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе. Объект находится в том районе города Запорожья, где ночью произошли взрывы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице государства.