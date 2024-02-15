Юристы объяснили разницу в преследовании Блиновской и Лерчек по схожим статьям

Блогер Валерия Чекалина или Лерчек на днях показала в соцсетях свой новый особняк. Тем временем другого блогера Елену Блиновскую заключили под стражу, хотя ее также обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Главная разница между двумя блогерами в том, что первая продемонстрировала «деятельное раскаяние», а вторая – «презрительное отношение» к суду, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев Общественной Службе Новостей.

Чекалина решила погасить причиненный ущерб, а по закону человек, уплативший недоимку и штрафы, освобождается от уголовной ответственности, отметил юрист. По его мнению, такой путь исправления подтверждает, что Лерчик раскаивается в преступлении, поэтому к ней у государства другое отношение. В то же время она не нарушала избранную в отношении нее меру пресечения в отличие от Блиновской, подчеркнул эксперт.

«Нынешнее заключение под стражу как раз и стало ответом на ее презрительное отношение к, надо признать, достаточно гуманному решению суд, — считает Соловьев. — Кроме того, Блиновская на всех углах кричит о своей невиновности, что явно дискредитирует органы следствия. Как итог, мы видим колоссальную разницу в так называемом «постпреступном поведении» у этих двух блогеров. Соответственно, и отношение государства к ним диаметрально противоположное».

В январе стало известно, что Лерчек и ее супруг выплатили 504 млн рублей долгов.

Напомним, 22 января Блиновскую увезли в СИЗО после того, как она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых якобы был свидетель по делу, и нарушила таким образом домашний арест. Если суд признает ее виновной, ей грозит до 16 лет колонии.

Ранее адвокат Блиновской рассказала, когда должны завершить следствие по делу блогера.