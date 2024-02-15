Россиянам объяснили, почему диеты не помогут избавиться от лишнего веса

Популярные диеты, например, диета Аткинса, Дюкана, монодиета, кето-диета и другие на самом деле не помогут избавиться от лишнего веса. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Она отметила, что сначала вес действительно будет снижаться за счет того, что из организма будет выводиться лишняя вода. Однако многие диеты связаны со строгими ограничениями, поэтому впоследствии у худеющих могут происходить срывы, откаты и, соответственно, снова набор веса.

Нутрициолог отметила, что стрессы и длительное голодание могут замедлять метаболизм, что приводит к отложению жиров. Чтобы поддерживать работу метаболизма, важно вести активный образ жизни и нормализовать режим питания, сна, исключить из рациона сахар, выпечку, трансжиры, алкоголь, заключила Тиханычева.

Ученые из национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США до этого установили, что веганская и кето диеты положительно влияют на врожденный и адаптивный типы иммунитета человека.

Ранее сообщалось, что растительная диета оказалась полезна для мужского здоровья.