Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, почему диеты не помогут избавиться от лишнего веса

Нутрициолог Тиханычева: диеты не помогут избавиться от лишнего веса

close
100%
Freepik.com

Популярные диеты, например, диета Аткинса, Дюкана, монодиета, кето-диета и другие на самом деле не помогут избавиться от лишнего веса. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Она отметила, что сначала вес действительно будет снижаться за счет того, что из организма будет выводиться лишняя вода. Однако многие диеты связаны со строгими ограничениями, поэтому впоследствии у худеющих могут происходить срывы, откаты и, соответственно, снова набор веса.

Нутрициолог отметила, что стрессы и длительное голодание могут замедлять метаболизм, что приводит к отложению жиров. Чтобы поддерживать работу метаболизма, важно вести активный образ жизни и нормализовать режим питания, сна, исключить из рациона сахар, выпечку, трансжиры, алкоголь, заключила Тиханычева.

Ученые из национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США до этого установили, что веганская и кето диеты положительно влияют на врожденный и адаптивный типы иммунитета человека.

Ранее сообщалось, что растительная диета оказалась полезна для мужского здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами