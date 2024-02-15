В Курской области локализовали пожар в одном из резервуаров на нефтебазе после атаки дрона

Пожарные локализовали возгорание одного из резервуаров на нефтебазе в Курской области. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным источника, горел резервуар объемом 400 кубометров. Помимо этого продолжается тушение еще двух резервуаров на тысячу и 400 кубических метров.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что одна из местных нефтебаз подверглась атаке со стороны украинского БПЛА. Речь идет об объекте в Курском районе, где после атаки начался пожар.

После этого на место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб. К текущему моменту никаких сведений о пострадавших не поступало. Глава региональной администрации, в свою очередь, призвал граждан сохранять спокойствие.

Накануне в Энергодар прорвались три беспилотника ВСУ. В итоге город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, был атакован дронами Вооруженных сил Украины. Это крупнейшая в Европе атомная электростанция. Она регулярно подвергается обстрелам, однако опасных радиационных инцидентов пока не зафиксировано.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.