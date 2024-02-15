Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Курской области локализовали пожар в одном из резервуаров на нефтебазе после атаки дрона

ТАСС: в Курской области локализовали возгорание резервуара на нефтебазе

close
100%
«Типичный Курск»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Типичный Курск»

Пожарные локализовали возгорание одного из резервуаров на нефтебазе в Курской области. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным источника, горел резервуар объемом 400 кубометров. Помимо этого продолжается тушение еще двух резервуаров на тысячу и 400 кубических метров.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что одна из местных нефтебаз подверглась атаке со стороны украинского БПЛА. Речь идет об объекте в Курском районе, где после атаки начался пожар.

После этого на место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб. К текущему моменту никаких сведений о пострадавших не поступало. Глава региональной администрации, в свою очередь, призвал граждан сохранять спокойствие.

Накануне в Энергодар прорвались три беспилотника ВСУ. В итоге город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, был атакован дронами Вооруженных сил Украины. Это крупнейшая в Европе атомная электростанция. Она регулярно подвергается обстрелам, однако опасных радиационных инцидентов пока не зафиксировано.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами