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В штате Миссури выросло число пострадавших в результате массовой стрельбы

CNN: число пострадавших во время стрельбы на параде в Канзас-Сити выросло до 29

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David Rainey-USA TODAY Sports/Reuters

Число пострадавших в результате массовой стрельбы в американском штате Миссури увеличилось до 29. Об этом сообщил телеканал CNN, сославшись на медицинские учреждения.

«По данным четырех местных больниц, по меньшей мере 29 человек получают врачебную помощь», — говорится в материале.

Отмечается, что во время нападения 19 человек получили огнестрельные ранения. При этом среди пострадавших числятся 11 детей в возрасте от шести до 15 лет, у девяти из которых диагностированы огнестрельные ранения.

Сотрудники правоохранительных органов и Федерального бюро расследований (ФБР) обратились к гражданам с просьбой помочь при выяснении всех обстоятельств случившегося. В том числе людей призвали присылать фотографии и видеозаписи, на которых запечатлен момент нападения.

14 февраля в городе Канзас-Сити, распложенном в штате Миссури, состоялся парад в честь победителей Суперкубка Национальной футбольной лиги. Во время мероприятия началась массовая стрельба, в результате которой полицейские задержали двоих подозреваемых.

Изначально сообщалось, что ранения получили 22 человека. Одного из пострадавших спасти не удалось.

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал трагедию в Канзас-Сити.

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