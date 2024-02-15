Психолог рассказала, как распознать энергетического вампира

Энергетическими вампирами обычно являются харизматичные личности, которые могут привлекать внимание и интерес. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Айгуль Гранд.

По ее словам, такие люди хорошо умеют устанавливать контакт. При общении с ними их собеседники могут чувствовать усталость, эмоциональное истощение, отсутствие энергии. Сами энергетические вампиры ориентированы на себя, поэтому среди них часто можно встретить жалующихся, ноющих, а также искателей сочувствия и поддержки.

Еще один признак того, что человек — энергетический вампир, — резкое прекращение общения. Эксперт отметила, что когда в ампиры набирают нужный уровень заряда жизненных сил, они сразу же находят неотложные дела и покидают собеседника.

«Существует теория, что все люди делятся на вампиров, доноров и нейтралов. Но учитывать только влияние на уровень энергии неправильно. Вампиры могут интересоваться и материальным: например, деньгами, жилплощадью, связями. Никого не узнали? Так действуют абьюзеры, которые выбирают себе жертву, подчиняют себе ее волю, устраняют все окружение, убивают самооценку и вытягивают все ресурсы», — добавила Гранд.

Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут до этого говорила, что энергетическими вампирами становятся те, кто с детства страдал от нарушения личных границ и не научился брать ответственность и быть самостоятельным.

Ранее психолог перечислила характеристики мужчины-абьюзера.