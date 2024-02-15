В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги сработали в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, разработанной для оповещения населения о возможной опасности.

В настоящее время особый режим действует на территории Полтавской и Днепропетровской областей. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Харьковской области. Другая информация о текущей ситуации в данных регионах не поступала.

Утром 15 февраля глава назначенной украинскими властями Запорожской областной администрации Иван Федоров заявил, что в административном центре региона зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта. Последний находится в том районе города Запорожья, где незадолго до этого раздались звуки взрывов.

В тот же день несколько взрывов произошли в городе Львове. По словам руководителя областной администрации Максима Козицкого, в населенном пункте сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). При этом глава региона призвал местных жителей не фотографировать и не снимать видео на местах прилетов.

Ранее в городе Днепре сообщили о повреждении тепловой электростанции (ТЭЦ) после взрывов.