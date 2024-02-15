Стали известны главные причины опозданий россиян на работу

Многие россияне не позволяют себе опаздывать на работу – об этом заявили 49% участников соответствующего опроса. Еще 38% признались, что такое бывает, а 13 рассказали, что у них нет строгого времени начала рабочего дня. Чаще всего причинами опозданий становятся непредвиденные обстоятельства по пути в офис (17%), передает RT результаты исследования.

Еще одна частая причина опозданий – проблемы с транспортом (12%). 5% респондентов признались, что не могут организовать свое время с утра, а 4% – просыпают.

Что касается реакции работодателей, то в 62% случае никакие санкции к опоздавшим не применяются. Наказание грозит регулярным опаздывающим в 21% случаев, а 11% участников исследования задерживаются на работе в счет своего опоздания. Лишает премии опоздавшего сотрудника руководитель компании лишь в 2% случаев.

В исследовании сервиса «Работа.ру» принимали участие более 3,6 тыс. человек со всех регионов страны.

Напомним, недавнее исследование также выявило, что женщины признаются в опозданиях реже мужчин, а также утверждают, что если и задерживаются, то ненадолго. Россияне в возрасте до 34 лет менее пунктуальны по сравнению с теми, кто старше.

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