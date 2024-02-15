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Появилась информация о пострадавшем при пожаре в здании «Известия холл»

«360»: при пожаре в «Известия холле» в Москве пострадал один человек

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Телеграм-канал «Москва с огоньком»

При пожаре в здании «Известия холл» в центре Москвы пострадал человек. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

По данным журналистов, у пострадавшего зафиксировали ожог руки.

Пожар в «Известия холле» начался утром 15 февраля — вспыхнули бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms внутри здания, после чего пламя охватило крышу. В ходе инцидента обрушился металлический купол внутри двора.

Три полосы проезжей части на Тверской улице в сторону садового кольца перекрыли. Кроме того, был закрыт проезд машин по одной из полос Большого Путинковского переулка. Помимо этого, закрыли два выхода из станции метро «Пушкинская».

Ряд СМИ сообщили, что один человек во время пожара пропал без вести.

В данный момент на месте происшествия работают более 120 специалистов МЧС и 35 единиц техники. Пожар удалось локализовать.

Ранее в Анапе загорелся многоэтажный дом, который вскоре потушили.

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Пожар в «Известия Холл»
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