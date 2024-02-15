Байден обратился к гражданам после массовой стрельбы в штате Миссури

Число случаев массовой стрельбы, которые произошли в США с начала 2024 года, превысило количество прошедших с того момента дней. Об этом заявил президент страны Джо Байден, обращение которого к населению опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Таким образом он прокомментировал трагедию в штате Миссури, где в результате стрельбы 14 февраля пострадали десятки человек. Глава государства подчеркнул, что случившееся «глубоко ранило американскую душу».

«У нас больше случаев массовой стрельбы в 2024-м году, чем прошло дней», — подчеркнул президент.

В то же время Байден обратился к американскому конгрессу, призвав запретить штурмовое оружие в стране и ужесточить проверки потенциальных покупателей. По словам хозяина Белого дома, США должны стать государством, где люди могут заниматься повседневными делами и не бояться за свою жизнь из-за возможного «оружейного насилия».

До этого телеканал CNN сообщил, что в городе Канзас-Сити в штате Миссури произошла массовая стрельба. ЧП произошло в рамках парада в честь победителей Суперкубка Национальной футбольной лиги.

В результате сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых. Как рассказал начальник полиции населенного пункта Стейси Грейвз, ранения различной степени тяжести получили не менее 20 человек. Одного из пострадавших спасти не удалось.

Ранее неизвестный устроил стрельбу в метро в городе Нью-Йорке.