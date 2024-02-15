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В Днепре произошли взрывы

«Зеркало недели»: серия взрывов произошла в Днепре на юго-востоке Украины

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Звуки взрывов раздались в городе Днепре (ранее Днепропетровск), расположенном на юго-востоке Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Зеркало недели».

Соответствующий пост был опубликован в 7:20 мск. За пять минут до этого журналисты сообщили о другой серии взрывов в Днепре, рекомендовав жителям оставаться в укрытиях.

По данным онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения, в настоящее время на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Утром 15 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в столице. В городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), уточнил он. Аналогичная ситуация наблюдается в Киевской области.

В ночь на 14 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в городе Херсоне, который находится под контролем Киева. Подробные сведения о ситуации в населенном пункте и официальные комментарии от представителей властей не поступали.

Ранее на Украине вышла из строя Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС).

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