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Купол обрушился внутри двора горящего здания «Известия холл»

Металлический купол обрушился внутри двора горящего здания «Известия холл»

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Shutterstock

В центре Москвы произошло обрушение металлического купола внутри двора горящего здания «Известия холл», где, возможно, хранятся газовые баллоны. Об этом информируют оперативные службы, как сообщает ТАСС.

По словам представителя служб, в результате возгорания внутри двора здания «Известия холл» произошло обрушение металлической конструкции. Существует вероятность наличия газовых баллонов на месте происшествия.

До этого стало известно, что площадь пожара, произошедшего в здании «Известия холл» в центре Москвы, увеличилась до 1,5 тыс. квадратных метров.

При этом в оперативных службах журналистам рассказали, что возгоранию был присвоен третий номер сложности. При этом всего в российской столице существует пять номеров сложности для подобных ЧП.

Утром 15 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что в здании «Известия холл» на Пушкинской площади начался пожар. К тому моменту на место уже прибыли несколько машин МЧС РФ.

Позже представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили о перекрытии трех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца. Также из-за пожара было остановлено движение транспорта по одной из четырех полос по Большому Путинковскому переулку.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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