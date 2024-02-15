В России намерены ввести штрафы за благотворительную раздачу просроченных продуктов

В России будут введены штрафы за раздачу благотворительными организациями продуктов с истекшим сроком годности. Об этом сообщает газета «Известия».

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. В соответствии с этими изменениями за нарушения должностные лица будут штрафоваться на сумму от 10 до 20 тыс. рублей, предприниматели без образования юридического лица — от 20 до 30 тыс., юридические лица — от 100 до 300 тыс. рублей.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что предлагаемые изменения направлены на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции, в частности, пищевых продуктов с истекшим сроком годности. Кроме КоАП изменения планируются внести в законы «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Ранее сообщалось, что в России в рамках расширения систем прослеживаемости товаров с 1 апреля 2024 года начнут поэтапно внедрять систему автоматической блокировки продажи просроченных продуктов на кассах.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.