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Полиция назвала число пострадавших при стрельбе на чемпионском параде в США

В Канзас-Сити при стрельбе на чемпионском параде пострадали более 20 человек

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Начальник полиции Канзас-Сити в американском штате Миссури Стейси Грейвз заявила, что один человек умер в результате стрельбы, еще по меньшей мере 20 граждан получили ранения. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в рамках парада в честь победителей Суперкубка Национальной футбольной лиги «Канзас-Сити Чифс», где началась стрельба. По данным телеканала, выстрелы прозвучали после мероприятия, сам инцидент случился рядом с местом торжества.

Грейвз подчеркнула, что на текущий момент насчитывается от 10 до 15 раненых. Она сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых.

До этого во Флориде полиция задержала 11-летнего подростка, который планировал устроить расправу над учениками школы, мальчик принес в образовательное учреждение пистолет. По данным офиса шерифа города Джексонвилл, 11-летний ученик местной школы планировал устроить расправу над одноклассниками. Ребенок принес в образовательное учреждение пистолет и показал его одному из приятелей в школьном автобусе.

Ранее российский школьник принес на занятия нож и ранил одноклассника.

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