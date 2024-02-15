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Сугробы в Москве вырастут на 10 см

Вильфанд: в ближайшие два дня сугробы в Москве вырастут на 10 см

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Высота снежных сугробов в Москве может увеличиться на 7-10 сантиметров, в два ближайших дня ожидается выпадение осадков, составляющих около 20% от обычной месячной нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь на четверг в Москве начнется снегопад, который будет продолжаться весь день», — рассказал о погоде специалист.

Снегопад прогнозируется в ночь на пятницу, а также в первой половине пятницы.

В среднем в столице ожидается выпадение около 10 миллиметров осадков, а в области — от 7 до 10 миллиметров, что составляет не менее 20% от обычной месячной нормы.

Вильфанд отметил, что последние дни характеризовались сильной гололедицей из-за ледяного дождя, но снег, выпавший во второй половине дня четверга, сделает гололедицу менее интенсивной, и в пятницу можно гололеда уже не опасаться.

Метеоролог также отметил, что осадки прогнозируются, несмотря на высокое атмосферное давление, что является редким явлением зимой при антициклоне. «Это противостояние двух барических систем приведет к необычному явлению — при холодной погоде и высоком давлении ожидаются заметные осадки», — уточнил Вильфанд.

Температура в Москве ночью составит -13-15°С, а в области — до 18°С ниже нуля. Дневная температура будет около -8-10°С в столице и -7-12°С в области, но только после полудня. Вильфанд отметил, что температурный фон будет на 7°С ниже нормы. В ночь на пятницу температура будет около -11-13°С в Москве и до -15°С в области. Днем температура составит около 5-7°С ниже нуля в столице и до минус 9 градусов в области, что примерно на 6°С ниже нормы.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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