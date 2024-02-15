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В Удмуртии врачи спасли пациента, у которого селезенка увеличилась в 15 раз и порвалась

Хирурги из Ижевска спасли мужчину с разорванной селезенкой

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Freepik.com

В Ижевске врачи провели экстренную операцию и спасли жизнь мужчине с разрывом и увеличением селезенки. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Удмуртии.

30-летний местный житель поступил в городскую клиническую больницу №6 с разрывом селезенки и кровотечением в брюшную полость. Хирурги провели срочное оперативное вмешательство, операция продлилась более двух часов и прошла успешно.

«На момент удаления вес пораженного органа составлял более 3 килограмм при норме до 200 грамм. Несмотря на серьезный объем оперативного вмешательства, кровопотеря в операции была небольшой», — уточнил заведующий хирургическим отделением Валерий Казанцев.

Сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии. По оценкам медиков, в ближайшее время он сможет вернуться к привычному образу жизни. Теперь мужчина должен будет придерживаться всех данных ему рекомендаций, от соблюдения которых он отказался несколько лет назад.

Тогда россиянин впервые узнал, что у него диагностировано редкое генетическое заболевание, которое встречается в одном случае на 70 тысяч человек. От лечения молодой человек отказался, за это время заболевание прогрессировало. В конце концов произошло увеличение селезенки в 15 раз, что привело к ее разрыву.

Ранее в реанимацию из-за разрыва селезенки попал 15-летний российский хоккеист.

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