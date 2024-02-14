В Москве произошла стрельба на Плющихе

В центре Москвы на улице Плющиха в районе Хамовники произошла стрельба, по предварительным данным, один человек пострадал. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что двое автомобилистов не поделили дорогу рядом с отелем «Золотое кольцо». В результате конфликта один из водителей достал оружие и выстрелил. Предполагается, что оно было травматическим.

Полицейские из рядом расположенного отдела ГИБДД задержали стрелявшего. Подстреленный водитель госпитализирован.

До этого стало известно, что в Москве устроивший стрельбу и напавший на полицейского мигрант предстанет перед судом. По версии следствия, гражданин Таджикистана в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался и размахивал пневматическим пистолетом на остановке общественного транспорта. Затем он выстрелил в асфальт и пуля отрикошетила в женщину с малолетним ребенком. При этом в ходе задержания фигурант применил силу в отношении сотрудника полиции.

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