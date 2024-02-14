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В Карелии педофил спаивал и насиловал детей

Житель Карелии получил 20 лет колонии за сексуальное насилие над детьми

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Суд вынес приговор ранее судимому жителю Карелии, он признан виновным в спаивании и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. Об этом сообщает пресс-служба СК республики.

Как удалось установить следствию, 38-летний ранее судимый житель города Сегеж в течение трех лет приводил к себе в квартиру несовершеннолетних. Мужчина опаивал детей алкоголем и, пользуясь их беспомощным состоянием, совершал насильственные действия сексуального характера.

Приговором Верховного суда республики Карелия подсудимому вынесено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее петербуржец получил пожизненный срок за насилие над детьми.

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