Член ОП РФ заявила о внимании Путина к развитию передовых отраслей медицины

Участие президента России Владимира Путина в Форуме будущих технологий и посещение Центра телемедицины фактически является прямым сигналом о том, какие направления развития страны приоритетны для главы государства. Об этом заявила руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.

«Нейротехнологии, биомедицина и другие сферы — развитие самых передовых отраслей находится в центре его внимания. Новые технологии, которые разрабатывают наши ученые, позволяют рассчитывать на еще более высокое качество жизни в России в будущем», — сказала она.

По ее словам, глава государства неслучайно уделяет здравоохранению будущего пристальное внимание.

«Человекоцентричная политика президента ставит во главу угла благополучие каждого конкретного человека, а развитие медицины на это благополучие влияет непосредственным образом. У всех граждан России, во всех регионах должен быть равный доступ к получению качественных медицинских услуг — это константа. Чтобы обеспечить ее, важно повсеместно создавать новые возможности заботы о здоровье», — сказала Кислицына.

Она подчеркнула, что результаты работы в этом направлении уже есть. В пример член ОП РФ привела увеличение продолжительность жизни в России в 2023 году до 73 лет. При этом Кислицына считает, что это «совершенно точно не предел».

«Без поддержки передовых научных исследований в медицинской сфере развитие здравоохранения невозможно. Для стимулирования создания новых технологий в медицине и других сферах президент предложил провести «Десятилетие науки и технологий». Также реализуется национальный проект «Наука и университеты», — добавила эксперт.

Она напомнила, что в 2024 году в рамках этих проектов пройдет грантовый конкурс по популяризации науки с общим объемом финансирования 513 млн рублей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий заявил, что правительству надо поработать над тем, чтобы до конца года запустить новый национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья.