Россиянин украл из магазина шоколадные яйца, наелся и раздал остатки детям

В Орске Оренбургской области местный житель попался на краже шоколада и едва не лишился свободы. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на решение суда.

Ранее судимый 33-летний мужчина вынес из продуктового магазина 36 шоколадных яиц «Киндер Сюрприз Макси» общей стоимостью 11 511 рублей. Часть из похищенных сладостей вор съел сам, а оставшееся раздал детям, которых встретил во дворе. Похитителя нашли и завели на него уголовное дело.

Обвиняемый признался, что совершил кражу из-за любви к шоколаду. В содеянном он раскаялся и признал свою вину. Прокурор добивался для подсудимого наказания в виде лишения свободы. Тем не менее суд приговорил фигуранта к исправительным работам сроком на девять месяцев.

Ранее в Краснодарском крае пьяная пациентка захотела шоколада и сбежала из палаты.