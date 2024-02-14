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В Удмуртии ребенка ударило по голове крюком грузоподъемного крана

В Удмуртии девочку ударило по голове крюком грузоподъемного крана

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Удмуртии местного жителя, который работает водителем автокрана, признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В сентябре 2023 года из-за неправильных действий крановщика стрела крана сместилась в сторону обочины и ударила крюком по голове проходящую мимо девочку.

«В результате происшествия несовершеннолетней причинены телесные повреждения, причинившие тяжкий вред ее здоровью», — сообщили в ведомстве.

Виновному назначили наказание в виде обязательных работ.

Ранее на Урале в колонию отправили мужчину, который угрожал отрубить руки дочери топором.

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